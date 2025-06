Sadaf Baghbani ferita durante una manifestazione in Iran ora vive in Italia e racconta la sua storia a teatro con lo spettacolo Le mie tre sorelle

Sadaf Baghbani, una voce coraggiosa dall'Iran, trasforma il suo dolore in arte. Dopo essere stata colpita durante una manifestazione, ora vive in Italia e racconta la sua storia nel toccante spettacolo "Le mie tre sorelle". Un racconto che non è solo personale, ma rappresenta una lotta collettiva per la libertà e i diritti umani. La sua esperienza invita a riflettere su quanto sia preziosa la vita e quanto sia potente l'arte come strumento di resistenza.

I l giorno in cui le hanno sparato, il giorno in cui ha visto il sangue, suo e degli altri sulla strada, il giorno in cui pensava di essere morta e invece le voci intorno le hanno detto di no, le resterĂ impresso per sempre nella memoria e nella carne dove sono incastonati molti dei centocinquanta pallini di piombo che l’hanno colpita. Mentre lo racconta, Sadaf Baghbani non riesce a trattenere le lacrime. Iran, l’8 marzo di lotta di Narges Mohammadi: «Le donne faranno cadere il regime» X Leggi anche › Per le iraniane è tempo di sperare. La fotografa Forough Alaei mette in scena la libertĂ . Non è il ricordo della paura, ma di un’emozione diversa, il legame perduto con l’Ira n, con la sua gente, con la sua famiglia, con le ragazze che rifiutano il velo, chiedono libertĂ e muoiono per questo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sadaf Baghbani, ferita durante una manifestazione in Iran, ora vive in Italia e racconta la sua storia a teatro con lo spettacolo Le mie tre sorelle

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Mio figlio Simone morto prima che l'elisoccorso lo portasse in ospedale. La beffa nel giorno dei suoi 20 anni: mi hanno chiesto di pagare il ticket»

La tragedia di perdere un figlio è un dolore inimmaginabile, amplificato da ingiustizie che feriscono ulteriormente.

Cerca Video su questo argomento: Sadaf Baghbani Ferita Durante Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Donne, a Lecce la Festa della LegalitĂ : ecco i Premi “Renata Fonte”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sadaf Baghbani: chi è/ Scappata dall’Iran con 147 proiettili in corpo: “Polizia saprò durante una protesta”

Riporta ilsussidiario.net: Come se non bastasse, ferita e dolorante Sadaf Baghbani ha dovuto anche fare i conti con l’impossibilità di farsi curare e medicare visto che “gli ospedali avevano l’ordine di avvertire le ...

Donne, a Lecce la Festa della Legalità: ecco i Premi “Renata Fonte”

dire.it scrive: ROMA – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento promosso dall’Associazione Donne Insieme_Odv Ets – Centro antiviolenza “Renata Fonte” con la Festa della Legalità e la consegna del Premio “Renata Fon ...

“Arrestata più volte in Iran e colpita con 150 proiettili durante una protesta”: la storia di Sadaf Baghbani

Riporta fanpage.it: Sadaf Baghbani, 30 anni, lo scorso anno è andata via dell’Iran e ora vive in Italia: nel suo Paese è stata più volte arrestata perché si è opposta alla Repubblica islamica. Durante una ...