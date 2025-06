Sacchi | "Inter in confusione e scarica al traguardo in campo trotterellava"

Arrigo Sacchi, icona del calcio italiano, non le manda a dire: "L'Inter è in confusione". In un contesto in cui le squadre si sfidano per l'egemonia del calcio europeo, le parole di Sacchi risuonano come un campanello d’allerta. Mentre il campionato entra nel vivo, la vera sfida non è solo sul campo, ma nella capacità di riprendersi e riorganizzarsi. Riuscirà l’Inter a ritrovare la sua identità?

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan (due Coppe dei campioni vinte nel 1989 e 1990) ed ex ct della Nazionale (vicecampione del Mondo nel 1994),. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Ancelotti passa dal Milan al Brasile: Sacchi e Baresi elogiano il tecnico internazionale

Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile.

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Ampquotinter Confusione Scarica Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Sacchi: "Inter in confusione e scarica al traguardo, in campo trotterellava"

Riporta msn.com: Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan (due Coppe dei campioni vinte nel 1989 e 1990) ed ex ct della Nazionale (vicecampione del Mondo nel 1994), sulle pagine della.

Milan, Sacchi: "Sono in confusione dopo l'eliminazione dalla Champions"

Si legge su fantacalcio.it: «Gli azzurri hanno grandi valori, ma ad oggi vedo favorita l’Inter: ha assimilato il lavoro di Conte e ora Inzaghi sta proseguendo molto bene.» ...

Sacchi: “Per Conceicao è molto complicato, c’è tanta confusione”

Da msn.com: Vai nel canale Telegram del Milanista >In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi che ha ... in rotta la barca. C'è confusione nell'ambiente e ...