Sacchi | Inter zero titoli? Non c’è da fare drammi la sconfitta è arrivata per un motivo Il risultato è clamoroso ma…

Arrigo Sacchi rompe il silenzio dopo la cocente sconfitta dell'Inter in finale di Champions League. Per l'ex allenatore, non c'è da fare drammi: il risultato può sorprendere, ma è il frutto di una visione più ampia del gioco. In un calcio che sta evolvendo verso modelli più collettivi e organizzati, la vera vittoria si misura nella qualità del gioco, non solo nei trofei. Scopri perché questa filosofia potrebbe segnare il futuro del nostro calcio!

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League. Tutti i dettagli in merito Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sconfitta dell'Inter in finale di Champions League. FINALE CHAMPIONS – «Il trionfo del gioco. Non di un solo giocatore, ma del calcio interpretato come organizzazione, come manovra armoniosa, come ricerca

