La finale di Champions ha messo in luce un'eterna verità: il gioco vince sui singoli talenti. Luis Enrique, ex ct spagnolo, non ha risparmiato critiche all’Inter, sottolineando come la squadra avesse una marcia in meno rispetto al PSG. Questa situazione riflette un trend più ampio nel calcio moderno, dove la strategia e la grinta superano i nomi altisonanti. L'Inter dovrà ripensare il proprio approccio se vuole tornare a dominare!

L'ex ct analizza la finale di Champions: "La differenza l'ha fatta 'la gamba', il Psg andava a 100 all'ora contro una squadra che trotterellava. Vista la stagione di Inzaghi non so cosa sia successo. Ma i francesi sono un'altra dimostrazione di come il gioco conti più dei giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "Inter: paura, confusione e gol presi non da Champions. E Luis Enrique insegna che..."

