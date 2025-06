Sabato in Diretta chiude perché e chi vedremo al posto di Emma D’Aquino

Con la chiusura di "Sabato in Diretta", Rai1 segna un cambiamento significativo in un palinsesto sempre più competitivo. La bella stagione porta con sé nuove sfide e opportunità: chi prenderà il posto di Emma D’Aquino? In un’era in cui la televisione si reinventa costantemente, resta da scoprire se i nuovi volti riusciranno a conquistare il pubblico del sabato pomeriggio. Non perdere gli sviluppi!

La stagione televisiva 20242025 è ormai giunta al suo termine con l'arrivo della bella stagione: l'estate segna inevitabilmente un momento importante per i vertici delle Reti, in cui si trovano a fare i conti con il gradimento da parte del pubblico e lo share. E se c'è una fascia "debole" del palinsesto di Rai1, è il sabato pomeriggio: è un contenitore che non trova, per il momento, la sua collocazione finale, soprattutto per la controprogrammazione Mediaset, da sempre ormai un punto di riferimento con Verissimo. Così, dopo una stagione, chiude Sabato in Diretta: le parole di Emma D'Aquino.

