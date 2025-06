Sabato in diretta chiude il programma di Emma D’Aquino

Sabato in Diretta chiude i battenti dopo solo otto mesi, lasciando un vuoto nel panorama informativo di Rai 1. Emma D'Aquino, con il suo stile incisivo, ha saputo coinvolgere il pubblico, ma la competizione televisiva si fa sempre più agguerrita. Una nuova era potrebbe iniziare con Elisa Isoardi al timone: riuscirà a conquistare gli ascolti? Il cambiamento è nell'aria, e noi siamo pronti a seguirlo!

Sabato in diretta, condotto da Emma D'Aquino su rai 1 chiude dopo una sola stagione durata 8 mesi. La giornalista ha salutato il pubblico e lo ha ringraziato, mentre ha mostrato una punta di rammarico per questa scelta di chiudere il programma. Al suo posto potrebbe arrivare Elisa Isoardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sabato in diretta, chiude il programma di Emma D’Aquino

