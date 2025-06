Sabalenka show modella per un giorno | copertina di fuoco

Aryna Sabalenka ha dimostrato di essere molto più di una campionessa di tennis: la sua sorprendente copertina con la tigre bielorussa è un vero e proprio manifesto di audacia e stile. In un'epoca in cui gli sportivi diventano icone globali, lei si distingue non solo per il talento, ma anche per la capacità di ispirare. Scopriremo insieme come questa nuova immagine possa influenzare la moda e il lifestyle sportivo!

Aryna Sabalenka mette a segno un altro colpo niente male: la copertina con la tigre bielorussa ha fatto letteralmente sognare i suoi tifosi. Non c'è copertina, in buona sostanza, che non abbia conquistato. Da quando è sul tetto del mondo, del resto, è improvvisamente diventata una delle personalità più influenti del mondo dello sport. E ci sta, allora, che magazine e riviste facciano a gara per poter avere la garanzia di schiaffare il suo viso, oltretutto bellissimo, in prima pagina. Anche perché, diciamocelo, oltre ad essere una tennista dal talento incommensurabile, Aryna Sabalenka è anche una modella mancata.

