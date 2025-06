Sabalenka interrompe l’intervista di Djokovic e annusa palline da tennis | la reazione è esilarante

Un episodio esilarante al Roland Garros ha catturato l'attenzione del pubblico: Aryna Sabalenka interrompe l'intervista di Novak Djokovic per annusare le palline da tennis! In un momento divertente e inaspettato, la tennista dimostra quanto sia fondamentale il gioco e il suo aroma. Questo siparietto mette in luce un trend crescente nel mondo dello sport: la leggerezza e il divertimento che possono convivere con la competizione intensa. Non perdere altri dettagli su questo curioso incontro!

Il siparietto va in scena al Roland Garros, mentre il campione serbo è ospite di un'emittente tv. "Parlava molto. Mi chiedevo: quanto tempo dovrei aspettare qui?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

