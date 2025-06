Russia pioggia di droni ucraini fino in Siberia | distrutti 40 aerei di Mosca

La guerra in Ucraina si intensifica e colpisce il cuore della Russia: 40 aerei distrutti da droni ucraini fino in Siberia. Questo attacco segna un cambio di strategia, dimostrando come la tecnologia stia ridefinendo i confini del conflitto. Con aeroporti sotto il mirino in cinque regioni russe, l'equilibrio di potere potrebbe subire una scossa. Rimanete aggiornati: il futuro della regione è più incerto che mai.

Il ministero della Difesa russo ha segnalato a ttacchi da parte delle Forze Armate ucraine contro aeroporti in cinque regioni della Russia. I droni lanciati dall'esercito di Kiev hanno preso di mira aeroporti nelle regioni di Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. Nelle regioni di Ivanovo, Ryazan e Amur tutti gli attacchi sono stati respinti, mentre nelle regioni di Murmansk e Irkutsk diversi aerei hanno preso fuoco, tra cui i 40 bombardieri la cui distruzione è stata rivendicata dall'Ucraina. Mosca ha aggiunto che i Droni sono stati lanciati dal territorio situato nelle immediate vicinanze di questi aeroporti, che gli incendi sono stati spenti, che non ci sono state vittime tra il personale militare o tra i civili e che alcuni dei partecipanti agli attacchi sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Russia, pioggia di droni ucraini fino in Siberia: distrutti 40 aerei di Mosca

Leggi anche Russia e Nato in gara per chi avrà i primi droni in grado di operare nell'Artico - La crescente competizione tra Russia e NATO si concentra sulla corsa allo sviluppo di droni avanzati per operare nell'Artico.

