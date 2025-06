Russia missili in Libia nella base militare di Sebha a 1000 km da Lampedusa l' obiettivo è puntarli verso l' Europa

La Russia sta intensificando la sua presenza in Libia, con missili pronti a essere installati nella base di Sebha, a soli 1000 km da Lampedusa. Questo sviluppo non è solo un segnale di forza nel Mediterraneo, ma evidenzia anche il rinnovato interesse geopolitico per la regione. L'Europa osserva con attenzione: cosa significa tutto questo per il nostro futuro? È il momento di riflettere su come le dinamiche globali possano influenzare la nostra sicurezza.

La Russia sarebbe in fase avanzata per l'installazione di missili in Libia, precisamente nella base militare di Sebha, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar La Russia avrebbe iniziato le operazione per installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, "missili in Libia nella base militare di Sebha, a 1000 km da Lampedusa, l'obiettivo è puntarli verso l'Europa"

Leggi anche Ue, via libera a 17º pacchetto sanzioni contro Russia per colpire export da 189 navi “fantasma” di petrolio e sostanze chimiche per produzione missili - L'Unione Europea ha approvato un importante 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato a colpire l'esportazione di petrolio e sostanze chimiche attraverso 189 navi fantasma.

