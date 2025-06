Russia esplosioni a due ponti ferroviari | 7 morti Si indaga per terrorismo

Tragedia in Russia: due esplosioni hanno distrutto ponti ferroviari nella regione di Bryansk, causando 7 morti e 69 feriti, tra cui tre bambini. Questo drammatico evento riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza nel paese, sollevando interrogativi sul terrorismo e le sue implicazioni. In un contesto globale di tensione e instabilità, la sicurezza diventa un tema cruciale. La situazione merita attenzione e approfondimento.

Il crollo è avvenuto nella regione di Bryansk. I feriti sarebbero 69, tra i quali tre bambini compreso un neonato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Russia, esplosioni a due ponti ferroviari: 7 morti. Si indaga per terrorismo

Leggi anche Ucraina, la diretta – Droni nella notte su Kiev. Crollano due ponti in Russia per esplosioni: si indaga per terrorismo - Nella notte, Kiev torna a tremare sotto l'assalto dei droni, mentre in Russia due ponti crollano per misteriose esplosioni.

