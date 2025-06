Russia e Ucraina | quando uno sciame di droni più che di armi parla di politica

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, un attacco aereo senza precedenti ha scosso l'Ucraina: 9 missili e 355 droni russi. Ma la vera notizia è nel fallimento della strategia: solo 55 droni hanno raggiunto i loro obiettivi. Questo evento mette in luce non solo l'abilità della contraerea ucraina, ma anche come la tecnologia stia ridefinendo le dinamiche di potere nel conflitto. La guerra moderna si combatte con droni e strategie digitali,

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio la Russia ha lanciato contro l’Ucraina il più massiccio attacco aereo della storia di questa guerra: 9 missili Kh-101 e 355 droni Shahed. Tutti i missili sono stati intercettati dalla contraerea ucraina e dei droni russi “solo” 55 sono riusciti a passare e, presumibilmente, a colpire un qualche bersaglio. Poi, nella notte tra il 25 e il 26 maggio, la Russia ha lanciato il secondo più massiccio attacco aereo dall’inizio della guerra. Nel complesso, la Russia ha lanciato otto dei suoi più massicci attacchi aerei tra gennaio e maggio 2025. Nello stesso tempo, da media molto stimati in Occidente e certo non accusabili di nutrire sentimenti filorussi, arrivavano notizie e analisi preoccupanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russia e Ucraina: quando uno sciame di droni più che di armi parla di politica

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: "Pronto a volare a Istanbul". Zelensky c'è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

