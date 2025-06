Russia distrutti 2 ponti ferroviari in Bryansk e Kursk 7 morti Mosca | È terrorismo Kiev rivendica l' attacco - VIDEO

Due ponti ferroviari in Russia sono stati distrutti da esplosioni, con un tragico bilancio di 7 vittime. Kiev rivendica l'attacco, alimentando le tensioni già elevate tra i due paesi. Questo evento segna un nuovo capitolo nel conflitto, riflettendo un'escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. La guerra in Ucraina continua a far sentire la sua eco oltre i confini, dimostrando come ogni azione possa scatenare reazioni imprevedibili.

I sospetti di Mosca si sono subito diretti verso Kiev, che ha poi rivendicato l'attacco In Russia due ponti sono crollati in seguito a delle esplosioni, provocando in totale 7 morti. Un viadotto autostradale di Bryansk è collassato al passaggio di un treno passeggeri; almeno 7 i morti. A Zhel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, distrutti 2 ponti ferroviari in Bryansk e Kursk 7 morti, Mosca: "È terrorismo", Kiev rivendica l'attacco - VIDEO

Russia, due ponti crollano in poche ore: treno precipita sull'autostrada e prende fuoco: morti e feriti

Un evento tragico scuote la Russia: due ponti crollano in poche ore, provocando morte e distruzione. Nella regione di Bryansk, il primo crollo ha colpito un treno, incendiandosi e lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di 7 vittime e oltre 30 feriti.

