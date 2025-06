Russia crollano due ponti | treni deragliati sette vittime

Due ponti in Russia sono crollati, travolti da esplosioni che hanno anche causato il deragliamento di treni, portando a sette vittime. Questo drammatico evento si inserisce in un contesto di crescente instabilità e tensione geopolitica nella regione. Mentre il mondo guarda con preoccupazione, la domanda sorge spontanea: quali saranno le conseguenze di questi incidenti sulla già fragile sicurezza dei trasporti in Russia? Una ferita aperta nel cuore dell'Europa orientale.

Alcune esplosioni hanno causato il crollo di due ponti e il deragliamento di due treni nella Russia occidentale durante la notte, hanno detto domenica i funzionari locali, senza specificare cosa abbia causato le esplosioni. In uno degli incidenti, sette persone sono rimaste uccise e decine ferite. Sabato il primo ponte, nella regione di Bryansk, al confine con l’Ucraina, è crollato sopra un treno passeggeri, provocando le vittime. Tra le vittime c’è anche il macchinista del treno, hanno riferito le ferrovie statali russe. Ore dopo, i funzionari hanno detto che un secondo treno è deragliato quando il ponte sottostante è crollato nella vicina regione di Kursk, che confina anche con l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, crollano due ponti: treni deragliati, sette vittime

Russia, due ponti crollano in poche ore: treno precipita sull'autostrada e prende fuoco: morti e feriti

Un evento tragico scuote la Russia: due ponti crollano in poche ore, provocando morte e distruzione. Nella regione di Bryansk, il primo crollo ha colpito un treno, incendiandosi e lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di 7 vittime e oltre 30 feriti.

