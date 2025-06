Russia attacco ucraino con droni | distrutti 40 aerei

La guerra in Ucraina continua a infiammare il panorama geopolitico globale. Recentemente, Kiev ha denunciato la distruzione di 40 bombardieri russi, mentre Mosca risponde con un attacco missilistico che costa la vita a 12 soldati ucraini. Ma non finisce qui: tre ponti russi sono crollati in circostanze misteriose, accentuando l'instabilitĂ interna. Un punto interessante: questi eventi suggeriscono un'escalation di tensione che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini dell

Kiev denuncia la distruzione di fino a 40 bombardieri russi in un incendio in Siberia e conferma la morte di 12 soldati ucraini colpiti da un missile di Mosca. Intanto, in Russia, il crollo di tre ponti provoca sette morti e oltre 60 feriti; il Cremlino parla di esplosioni sospette e avvia un’indagine per terrorismo. Mosca accusa Kiev di usare droni esplosivi e chiede una zona smilitarizzata, mentre a Istanbul si prepara un vertice diplomatico con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Russia, attacco ucraino con droni: distrutti 40 aerei

Leggi anche Guerra Ucraina Russia ultime news, attacco missilistico russo su poligono di tiro a Sumy: 6 soldati morti - Roma, 21 maggio 2025 – Nuovo drammatico episodio nella guerra Ucraina-Russia: un attacco missilistico russo ha colpito un poligono a Sumy, causando la morte di sei soldati.

