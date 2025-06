Russia 13enne muore trafitta dal giavellotto durante l’allenamento orrore in campo | Nessuno guardava

L'orribile tragedia in Russia ci riporta a riflettere su un tema cruciale: la sicurezza negli sport giovanili. Una ragazzina di 13 anni ha perso la vita per un incidente che, sebbene raro, pone interrogativi inquietanti sulla responsabilità degli adulti. Con sempre più giovani coinvolti in attività sportive, è fondamentale garantire supervisioni adeguate e spazi sicuri. Un dramma che grida a gran voce l'importanza della sicurezza sul campo.

La ragazzina, trafitta al volto, è morta dopo 4 giorni di agonia. Secondo il comitato investigativo locale, a lanciare il giavellotto un 16enne che era stato lasciato da solo senza la supervisione dell'insegnante che teneva la lezione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

