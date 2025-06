Russell Brand si dichiara non colpevole in tribunale | respinte le accuse di violenza sessuale

Russell Brand si dichiara non colpevole delle gravi accuse di violenza sessuale, respingendo fermamente le insinuazioni durante la sua udienza a Londra. Questo caso accende i riflettori su un tema scottante: la cultura del "me too" e le sfide legali che ne derivano. In un'epoca in cui ogni voce conta, è interessante notare come le accuse e le difese possano influenzare la percezione pubblica. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi.

L'attore e comico britannico ha negato formalmente tutte le accuse a suo carico durante la comparizione alla Southwark Crown Court di Londra. Russell Brand si è dichiarato non colpevole in relazione a una serie di accuse gravi che comprendono stupro e violenza sessuale. Il 48enne attore e comico è comparso presso la Southwark Crown Court di Londra, dove ha risposto formalmente ai capi d'imputazione relativi a presunti episodi risalenti agli anni tra il 1999 e il 2005. Secondo quanto stabilito, il processo inizierà il 3 giugno 2026, mentre l'udienza preliminare è fissata per maggio 2026. L'udienza e la linea difensiva Brand si è presentato in aula con abbigliamento casual - giacca nera e jeans - ed è stato assistito dal suo legale.

