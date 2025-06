Ruolo Scanavino Juve cosa cambia dopo l’arrivo di Comolli in bianconero | si delinea la dirigenza del futuro

Con l'arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, la Juventus si prepara a un'importante evoluzione strategica. Maurizio Scanavino, attuale CEO, vedrà ridefinito il suo ruolo, segnando un cambio epocale nella dirigenza bianconera. Questo avvicendamento non solo riflette le ambizioni del club, ma si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento nel calcio italiano, dove le scelte manageriali stanno diventando sempre più decisive per il successo. Scopri come questa mossa potrebbe influenzare

Ruolo Scanavino Juve, cosa cambia dopo l’arrivo di Comolli in bianconero: ecco il comunicato del club. Con l’annuncio di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Juve, il club bianconero ha comunicato anche il ruolo che ricoprirà lo Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. Damien Comolli, si legge, sarà direttore generale con riporto diretto a Scanavino. COMUNICATO – «La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino». IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’ARRIVO DI COMOLLI . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ruolo Scanavino Juve, cosa cambia dopo l’arrivo di Comolli in bianconero: si delinea la dirigenza del futuro

