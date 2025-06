Ruolo Comolli ecco di cosa si occupa il nuovo direttore generale della Juve | c’è un’importante novità

Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, arriva con un compito cruciale: rinnovare l’Area Sportiva maschile. In un'epoca in cui le strategie calcistiche devono affrontare sfide sempre più complesse, la sua esperienza sarà determinante per riportare la Juve ai vertici. La sua leadership potrebbe segnare l'inizio di una nuova era, rendendo i bianconeri protagonisti nel panorama calcistico internazionale. Curiosi di scoprire come plasmerà il futuro della squadra?

Ruolo Comolli, ecco di cosa si occuperà il nuovo direttore generale: tutti i dettagli riportati nel comunicato. Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juve. Ma qual sarà il suo ruolo all’interno del club bianconero? Come si può leggere dal comunicato avrà la responsabilità dell’Area Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale. COMUNICATO – «La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. Damien Comolli avrà la responsabilità dell’Area Sportiva maschile e delle Direzioni Marketing e Commerciale». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ruolo Comolli, ecco di cosa si occupa il nuovo direttore generale della Juve: c’è un’importante novità

Leggi anche Juventus, Comolli in pole per un ruolo chiave in dirigenza - La Juventus si appresta a una significativa rivoluzione dirigenziale, con Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, in pole per ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

