Ruini gioisce per l’elezione di Prevost | Ha riunificato la Chiesa E Leone XIV ricorda le suore uccise dai comunisti russi

Il cardinale Camillo Ruini festeggia l'elezione di Papa Leone XIV, sottolineando un traguardo storico: la riunificazione della Chiesa cattolica. In un momento in cui molti cercano stabilità e unità, questa nuova leadership si propone come un faro di speranza. Non dimentichiamo le parole che ricordano il passato doloroso delle suore uccise dai comunisti russi: è tempo di riflessione e rinascita. La Chiesa si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

”L’elezione di Leone XIV ha prodotto con sorprendente rapidità un fondamentale risultato: riunificare la Chiesa cattolica. Questo è il primo motivo per il quale sono felice di questo nuovo papa”. Ne e’ convinto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei, parlando al ‘Fatto Quotidiano ‘ a quasi un mese dall’elezione di papa Prevost. ”Tentando una breve analisi delle ragioni che hanno prodotto un tale risultato, probabilmente le ritroviamo in alcuni segni, come il forte accento posto sulla fede e sulla preghiera, o anche la stola e mozzetta che ha indossato. Quei non pochi fedeli che, a torto o a ragione, erano a disagio per le – vere o presunte – aperture dottrinali di papa Francesco si sono sentiti rassicurati – dice Ruini – Poi, naturalmente, ci sono le doti personali di papa Leone, cominciando dalla sua umiltà e semplicità per arrivare alla grande testimonianza di amore e di servizio al prossimo che ha dato nelle varie fasi della sua vita: valga per tutte ciò che ha fatto in Perù per i migranti e in particolare per la redenzione delle prostitute”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ruini gioisce per l’elezione di Prevost: “Ha riunificato la Chiesa”. E Leone XIV ricorda le suore uccise dai comunisti russi

