Rugani Juventus il difensore vuole convincere la dirigenza | cosa filtra sulla sua permanenza nella prossima stagione Ultimissime

Daniele Rugani è pronto a tornare alla Juventus e ha un obiettivo chiaro: convincere la dirigenza a puntare su di lui per la prossima stagione. Con il Mondiale per Club in arrivo, il difensore ha l'opportunità perfetta per mettersi in mostra. In un periodo in cui il mercato si muove incessantemente, la sua determinazione potrebbe rivelarsi cruciale. Riuscirà a guadagnarsi un posto da titolare nella rosa bianconera?

Rugani Juventus, il difensore vuole convincere la dirigenza. Novità anche sul futuro del bianconero al rientro dal prestito all’Ajax. Al rientro dal prestito all’ Ajax, anche Daniele Rugani parteciperà al Mondiale per Club negli USA a partire dal prossimo 14 giugno. Come riportato da Sport Mediaset, il difensore bianconero proverà a convincere la dirigenza a restare anche dopo il torneo estivo. Rugani andrà in scadenza di contratto con la Juve nel giugno del 2026 e proverà a giocarsi le sue carte per la permanenza anche nella prossima stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juventus, il difensore vuole convincere la dirigenza: cosa filtra sulla sua permanenza nella prossima stagione. Ultimissime

