rubati la moto e il casco speciale mobilitazione per aiutare andrea

Un furto che fa male al cuore: Andrea Meneghello, giovane talento del motocross, ha visto portare via la sua moto e un casco speciale, simbolo dell'amore materno. Questo triste episodio si inserisce in un contesto più ampio di solidarietà e comunità, dove il web si mobilita per restituire a Andrea non solo un oggetto, ma un pezzo della sua storia. La caccia alla moto è aperta: un appello che unisce passione e affetto!

Seguito all’uscita della pista di motocross, hanno atteso la sosta col furgone, poi sono entrati in azione, rubando la moto da gara e il casco che aveva uno specialissimo valore affettivo, essendo l’ultimo regalo della mamma, scomparsa lo scorso Natale. Ora c’è un tam tam in rete per ritrovare la moto e, soprattutto, il casco di Andrea Meneghello, 16 anni, di Ceriano Laghetto, pilota di motocross che partecipa al campionato regionale lombardo Mx2 Challenge. Il furto, che assume connotati ancora più deprecabili e sta suscitando profondo sdegno via social, è avvenuto a Cogliate, in via Delle Primule, dove Andrea si era fermato, dopo le prove in pista, in compagnia del padre Davide e di un gruppo di amici, per un aperitivo al chiosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it