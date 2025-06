Rubate due bici di marca fissate sull’auto

Un giovane di Ardenno, di ritorno dalla Svizzera, ha vissuto un incubo: due bici muscolari rubate in un batter d'occhio. Questo episodio svela un fenomeno allarmante: il furto delle biciclette sta crescendo, alimentato anche dalla crescente passione per il cicloturismo. Un invito a tutti i ciclisti: proteggere i propri mezzi è fondamentale! Non lasciare nulla al caso, perché il piacere di pedalare non dovrebbe essere rovinato da una brutta sorpresa.

Di ritorno dalla Svizzera dove lavora, si era recato a trovare la fidanzata che abita a Ere, frazione di Buglio in Monte. Sull’auto lasciata sotto casa, adeguatamente fissate, due belle e nuovissime bici muscolari. Al termine della visita, durata all’incirca tre ore - dalle 21 alle 24 - l’amara sorpresa per un giovane di Ardenno: le costose bici, di marca Cube, sparite. Qualcuno, approfittando del buio, è riuscito a tranciare i giunti del portabici e a caricarle verosimilmente su un furgoncino. L’operazione, rischiosa, potrebbe aver visto in azione almeno due persone. Di certo un furto che mai prima d’ora si era verificato nella tranquillissima frazione di Ere, dove ancora qualcuno tiene la porta di casa aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubate due bici di marca fissate sull’auto

