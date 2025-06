Rubano vestiti al Campania e li rivendono su Vinted | zia e nipote arrestate

Un colpo audace, un piano ben congegnato. Due donne, zia e nipote, sono finite nei guai per aver rubato vestiti al centro commerciale Campania, rivendendoli su Vinted. Un trend che evidenzia il crescente fenomeno del mercato dell'usato online, ma con un lato oscuro. Questo caso ci ricorda quanto sia importante sostenere l'economia circolare in modo etico. Non tutto ciò che luccica è oro, e il bargain hunting ha le sue insidie!

Rubano capi d’abbigliamento al Campania e li rimettono in vendita su Vinted. Questo il business illecito messo in piedi da due donne, zia e nipote di 50 e 40 anni, arrestate ieri dai carabinieri della compagnia di Marcianise. I militari sono intervenuti al centro commerciale dopo che le due. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Rubano vestiti al Campania e li rivendono su Vinted: zia e nipote arrestate

Se ne parla anche su altri siti

Rubano vestiti nei negozi griffati e li rivendono, maxi sequestro in zona Buenos Aires

Riporta ilgiorno.it: Circa 600 capi di abbigliamento per una valore di oltre 25mila euro venduti illecitamente in un negozio di via Plinio Milano, 19 gennaio 2017 - Maxi sequestro di capi di abbigliamento griffati per ...

Rubano nel Centro Commerciale Campania, per scappare accoltellano vigilante

fanpage.it scrive: Due giovani di 21 e 24 anni, entrambi di origini marocchine e senza fissa dimora in Italia, sono stati arrestati dai carabinieri nel Centro Commerciale Campania, a Marcianise (Caserta): scoperti ...

Rubano merce al centro commerciale Campania e la nascondono nel passeggino del bimbo: denunciati mamma e papà

Riporta fanpage.it: Gli agenti sono intervenuti al centro commerciale Campania di Marcianise, nella provincia di Caserta, dopo la richiesta di intervento arrivata al 113: i due genitori, infatti, sono stati sorpresi ...