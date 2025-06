Ruba sei bottiglie di superalcolici da un market di via Emilia Est | 31enne denunciato

Un furto di sei bottiglie di superalcolici in un supermercato di Via Emilia Est ha portato alla denuncia di un 31enne. Questo episodio ci ricorda come il consumo eccessivo di alcol possa sfociare in comportamenti devianti, evidenziando un trend preoccupante nella nostra società . È fondamentale riflettere su come gestiamo le nostre abitudini e il loro impatto sulle comunità . La responsabilità inizia da noi!

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Vigatto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 31enne straniero, ritenuto, in seguito agli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di un furto di alcolici avvenuto in un supermercato di Via Emilia Est. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ruba sei bottiglie di superalcolici da un market di via Emilia Est: 31enne denunciato

