Rotonda da 180 mila euro polemiche dentro e fuori il Consiglio comunale

La nuova rotonda di Torre Santa Susanna, intitolata alle vittime di mafia e dal costo di 180 mila euro, solleva polemiche accese in Consiglio. Tra accuse e difese, il dibattito si infuoca, riflettendo un trend sempre più attuale: l'importanza della memoria collettiva nella lotta contro la mafia. Un punto interessante? La scelta di investire in simboli di resistenza mentre si discute su come migliorare la vita quotidiana dei cittadini. La cittadinanza è pronta a chiedere di più

TORRE SANTA SUSANNA - In poco più di 30 minuti di discussione, in Consiglio comunale, sui lavori per la rotonda intitolata alle vittime di mafia (lavori da oltre 180 mila euro), accade un po' di tutto. La consigliera d'opposizione Vita Calò sciorina alcuni fatti che dimostrano come definire Torre.

