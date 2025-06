Rossi Viscovich trionfano a Battipaglia | la prima vittoria di coppia per gli azzurri

Marco Viscovich ed Enrico Rossi scrivono un nuovo capitolo della storia del beach volley italiano, conquistando la loro prima vittoria di coppia al Beach Pro Tour Future di Battipaglia. Il trionfo contro Alfieri e Ranghieri, con un netto 2-0, segna l’inizio di una promettente avventura. Questo successo non è solo un risultato sportivo, ma rappresenta anche un segnale di crescita per il beach volley azzurro, in continua ascesa a livello internazionale.

La tappa del Beach Pro Tour Future di Battipaglia si chiude con una storica vittoria per Marco Viscovich ed Enrico Rossi, che conquistano il loro primo titolo da quando giocano insieme battendo in finale i connazionali AlfieriRanghieri con un secco 2-0 (21-14, 21-16). In campo femminile, trionfo inatteso per le olandesi VeerbeekHogenhout, capaci di imporsi con autorità nella finale contro le favorite lituane DumbauskaiteGrudzinskaite. Il cammino di RossiViscovich si è concluso nel modo più esaltante possibile: dopo una semifinale combattuta contro gli austriaci SeidlHuber (1-2: 21-17, 13-21, 8-15), nella quale gli azzurri hanno ribaltato un primo set negativo con una prestazione crescente e aggressiva, è arrivata la prestazione perfetta in finale contro AlfieriRanghieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rossi/Viscovich trionfano a Battipaglia: la prima vittoria di coppia per gli azzurri

