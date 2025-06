Rose Villain pronta a infiammare l’estate con Victoria’s Secret insieme a Tony Effe

L’estate italiana si prepara a brillare con “Victoria’s Secret”, il nuovo singolo di Rose Villain e Tony Effe. Questa collaborazione promette di conquistare le classifiche, portando fresche vibrazioni e sonorità avvolgenti. Il brano non è solo un inno alla musica, ma anche un manifesto di stile e audacia, in linea con la crescente tendenza dei giovani a esprimere la propria unicità. Non perderti questo colpo di scena estivo!

MILANO – Rose Villain torna per l'attesissimo singolo "Victoria's secret" (Warner Music Italy) insieme a Tony Effe. Dopo aver già infiammato le classifiche con precedenti collaborazioni diventate hit, i due artisti uniscono di nuovo le forze per un brano destinato a lasciare il segno. In "Victoria's secret" l'ascoltatore viene immerso in una narrazione avvolgente fatta .

