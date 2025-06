Romano | Fabregas-Inter? Stima reciproca C’è la mossa del Como

La corsa al futuro allenatore dell'Inter si fa sempre più intrigante. Fabrizio Romano lancia un nome che potrebbe sorprendere: Cesc Fabregas. Un ex calciatore dal grande carisma, pronto a portare innovazione in panchina. Tuttavia, il Como si preannuncia come una sfida difficile da superare. In un calcio che cerca sempre nuove strategie e approcci, la scelta di Fabregas potrebbe segnare un cambiamento epocale. Chi vincerà questa partita?

Fabrizio Romano si esprime sul prossimo allenatore dell’Inter. Se dovesse partire Simone Inzaghi, il profilo più apprezzato è Cesc Fabregas. Ma il Como sarà un osso duro. FUTURO ALLENATORE – Chi sarà il prossimo tecnico della Beneamata? Ancora Simone Inzaghi o si andrà con un altro profilo. Dopo l’aggiornamento sul giorno dell’incontro, Fabrizio Romano ha raccontato altri aggiornamenti sul proprio canale YouTube: « Un disastro la finale di Champions League dell’Inter, una prestazione nulla, che lascia scorie sul futuro prossimo e imminente di Simone Inzaghi. Con l’Inter rientrante a Milano e con la finale persa, c’è da confrontarsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Romano: «Fabregas-Inter? Stima reciproca. C’è la mossa del Como»

