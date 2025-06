Romania Simion insiste | il governo europeista non reggerà prepararsi a elezioni anticipate

George Simion, leader del partito AUR, lancia un monito: il governo europeista della Romania non ha vita facile. Dopo la sconfitta elettorale, il clima politico si fa incandescente, con il rischio di elezioni anticipate all'orizzonte. Questo scenario riflette un trend più ampio in Europa, dove le forze populiste guadagnano terreno. In un contesto di sfide economiche e sociali, gli avvertimenti di Simion potrebbero risuonare più forti di quanto pensiamo.

Il presidente del partito AUR George Simion non abbandona la speranza di ribaltare la situazione. Dopo la sconfitta al secondo turno delle presidenziali di maggio, ha espresso dubbi sulla regolarità sostanziale delle elezioni e ha presentato ricorso alla Corte costituzionale. Gli avvertimenti di Simion. Com’era prevedibile, la Corte ha bocciato la sua istanza e ha confermato l’esito delle elezioni. Simion l’ha quindi accusata di aver imposto di fatto un golpe ed è così passato ad attuare una strategia di medio termine. Oggi sta invitando i romeni a iscriversi al suo partito, l’ Alian?a pentru Unirea Românilor (AUR), per aumentarne il peso politico in vista delle prossime sfide elettorali. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Romania, Simion insiste: il governo europeista non reggerà, prepararsi a elezioni anticipate

