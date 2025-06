Roma un 19enne è stato accoltellato al petto davanti alla metro Caccia a gang di latinos

Un episodio di violenza inquietante scuote Roma: un 19enne accoltellato davanti alla metro, sotto gli occhi della sua fidanzata. Questo fatto drammatico mette in luce un fenomeno preoccupante: il crescente allarmismo legato alle bande giovanili nella capitale. Le strade, simbolo di libertà e incontro, sembrano trasformarsi in palcoscenici di paura. È ora di riflettere su come la comunità possa reagire e trovare soluzioni per garantire sicurezza e serenità a tutti.

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato al petto da un gruppo di latinos che poi è scappato a piedi. L'aggressione è avvenuta davanti alla fermata della metropolitana Lucio Sesio della metro A di Roma, sotto agli occhi della fidanzata della vittima. Il giovane ferito è stato soccorso subito. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, un 19enne è stato accoltellato al petto davanti alla metro. Caccia a gang di latinos

