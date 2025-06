Roma tende e striscioni contro Israele a Caracalla | Fermiamo il Giro d' Italia

A Roma, la protesta contro il decreto sicurezza ha preso una piega inaspettata: striscioni e tende al Circo Massimo per esprimere solidarietà verso Gaza. Questo evento si inserisce in un contesto globale di attivismo sempre più presente, dove le manifestazioni non si limitano più a questioni locali. Un gesto potente che invita alla riflessione: ci si può fermare e lottare anche nel cuore della Capitale. Cosa succederà ora?

Una parte del corteo che sabato ha marciato a Roma contro il decreto sicurezza si è fermata a piazzale Numa Pompilio, a Caracalla. Una protesta, con tanto di decine di striscioni, contro Israele e la guerra. "Abbiamo deciso di accamparci qui, al Circo Massimo per la notte, così da aspettare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, tende e striscioni contro Israele a Caracalla: "Fermiamo il Giro d'Italia"

Altri articoli sullo stesso argomento

Salvini e Le Pen a Roma contro l'Europa "in mano a lobbisti" e "cinica"

A Roma, Matteo Salvini e Marine Le Pen si scagliano contro un'Europa dominata da lobbisti e interessi distorti.

Cerca Video su questo argomento: Roma Tende Striscioni Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Roma, tende e striscioni contro Israele a Caracalla: Fermiamo il Giro d'Italia; Manifestanti pro Palestina occupano il percorso del Giro d’Italia: “Dormiamo qui”; Roma, manifestanti pro-Palestina bloccano il percorso del Giro d'Italia per protestare contro Israele. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roma, tende e striscioni contro Israele a Caracalla: "Fermiamo il Giro d'Italia"

Secondo romatoday.it: Una parte del corteo che sabato ha marciato a Roma contro il decreto sicurezza si è fermata a piazzale Numa Pompilio, a Caracalla. Una protesta, con tanto di decine di striscioni, contro Israele e la ...

A Roma sfila la manifestazione contro il 'Decreto Sicurezza'

Segnala msn.com: 150mila partecipanti per gli organizzatori, meno di 10mila per la Questura, 40 identificati. Il Dl è stato approvato dalla Camera e verrà discusso in settimana al Senato ...

Corteo a Roma contro il Dl Sicurezza: "Siamo 150 mila! Abbiamo chiesto a ChatGpt", ma per la questura "erano 10mila"

Da huffingtonpost.it: In testa lo slogan "Alziamo la testa contro lo Stato di paura". Una bandiera della X Mas è stata provocatoriamente esposta al passaggio del corteo.