Un'altra aggressione nella Capitale scuote la notte romana. Un ragazzo di 19 anni, accoltellato fuori dalla metro Lucio Sestio, è in gravi condizioni. Questo triste episodio non è solo un fatto isolato, ma si inserisce in un trend preoccupante di violenza giovanile nelle città italiane. Questo caso solleva interrogativi: cosa sta accadendo tra i giovani? È ora di riflettere su sicurezza e prevenzione.

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all'addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia che indaga. La fidanzata avrebbe riferito agli investigatori che l'aggressione sarebbe scattata, senza motivo, da parte di alcuni ragazzi che conosce solo di vista. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dalla metro: è grave

