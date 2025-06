Roma quel sogno europeo chiamato Istanbul | con Gasperini si può

Verso Istanbul e oltre! Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la Roma abbraccia un nuovo sogno europeo. Dopo un'annata che ha portato il quinto posto in campionato, i giallorossi sono pronti a puntare in alto. L’allenatore bergamasco, noto per il suo gioco offensivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti, potrebbe essere la chiave per riportare la Roma tra le grandi d'Europa. Riuscirà a trasformare il sogno in realtà?

Con l’annuncio imminente di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, pronto a raccogliere la pesante eredità lasciata da Claudio Ranieri, inizia un nuovo capitolo per la squadra giallorossa. Terminata la stagione con il quinto posto in campionato, valido per la qualificazione alla Uefa Europa League 2025-2026, la Roma volge lo sguardo alle sue future avversarie europee. E questa volta, più che mai, sognare non è affatto proibito. I giallorossi, oltre a vantare una consolidata esperienza maturata in dodici anni consecutivi di manifestazioni continentali, record che nessun altro detiene in Serie A, possono contare anche sull’apporto di un tecnico navigato e preparato come Gian Piero Gasperini, che quella maledetta coppa – almeno per noi – l’ha vinta con l’Atalanta nel 2024 a Dublino, in una magica notte di fine maggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, quel sogno europeo chiamato Istanbul: con Gasperini si può

