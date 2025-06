Roma Pellegrini lavora per il rilancio | niente vacanze solo Trigoria

Lorenzo Pellegrini è il simbolo di una nuova mentalità sportiva: niente vacanze, solo impegno a Trigoria. Mentre molti si concedono una pausa, il capitano della Roma lavora instancabilmente per superare l’infortunio e tornare al top. In un calcio sempre più competitivo, la determinazione di Pellegrini potrebbe rivelarsi decisiva per il rilancio della squadra. Riuscirà il nostro capitano a guidare i giallorossi verso nuove vittorie?

Lorenzo Pellegrini non si ferma. Niente vacanze, almeno per ora. Il capitano della Roma continua a frequentare Trigoria quotidianamente per lasciarsi alle spalle l’infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra che lo ha costretto a saltare il finale di stagione. Allenamenti in palestra, terapie costanti e una sola idea in testa: tornare protagonista. Volontà di riscatto e nodo contratto. La voglia di riscatto è tanta, anche perché quella appena conclusa è stata, con ogni probabilità, la stagione più difficile della sua carriera in giallorosso. Solo tre gol messi a referto tra tutte le competizioni, con il sigillo nel derby a rappresentare l’unico vero picco in un’annata da dimenticare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini lavora per il rilancio: niente vacanze, solo Trigoria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, il dottor Lempainen su Pellegrini: “Al top tra 4 mesi”

Roma, sotto la guida del dottor Lempainen su Pellegrini, si prepara a un finale di stagione cruciale.

Cerca Video su questo argomento: Roma Pellegrini Lavora Rilancio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

CORSPORT | Pellegrini ancora a Trigoria: a lavoro per tornare il prima possibile, la situazione; Strade e tangenti, «ecco come pilotavano gli appalti». Pellegrini: «Il dipendente del Comune vuole magnà...»; La voglia di Pellegrini. Tanto lavoro a Trigoria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

CORSPORT | Pellegrini ancora a Trigoria: a lavoro per tornare il prima possibile, la situazione

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Roma, Pellegrini lavora a Trigoria: vacanze rimandate per il capitano

Riporta quotidiano.net: Roma, 17 novembre 2022 - Jose Mourinho ha concesso qualche giorno di vacanza a tutti i suoi calciatori rimasti a Roma, ma Lorenzo Pellegrini continua a lavorare senza sosta. Il capitano ...

Roma senza Dybala: si studia il rilancio di Pellegrini per il finale di stagione

Lo riporta msn.com: Pellegrini, una stagione difficile nella Roma E’ inutile ripetere che la stagione di Pellegrini non sia stata memorabile. Gli è successo praticamente di tutto tra errori, infortuni, malintesi e ...