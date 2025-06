Roma nel mirino Neil del Sunderland | Ghisolfi prepara la prima offerta

La Roma sta puntando su Dan Neil, promettente capitano del Sunderland, per rinforzare il centrocampo. Con la stagione di Serie A che si fa sempre più intensa, l’interesse per giovani talenti è un trend in crescita. Neil, classe 2001, rappresenta non solo un acquisto strategico, ma anche un investimento sul futuro. La sua abilità nel recupero palloni potrebbe essere la chiave per rilanciare le ambizioni giallorosse. Siete pronti a seguirlo?

Dopo Le FĂ©e, un altro asse caldo tra Roma e Sunderland potrebbe presto prendere forma. Il club giallorosso, secondo quanto riportato dal Sun, avrebbe infatti messo gli occhi su Dan Neil, capitano dei Black Cats e uno dei protagonisti della cavalcata che ha riportato la squadra in Premier League. Classe 2001, centrocampista difensivo con piede educato e senso della posizione, Neil è un prodotto del vivaio del Sunderland e ha vestito un’unica maglia in carriera. In prima squadra dalla stagione 20212022, è stato una colonna nella risalita del club dalla League One alla massima serie, collezionando nell’ultima stagione ben 48 presenze e due gol tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nel mirino Neil del Sunderland: Ghisolfi prepara la prima offerta

Cerca Video su questo argomento: Roma Mirino Neil Sunderland Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Dall'Inghilterra: pronta un offerta per Neil del Sunderland

Riporta ilromanista.eu: Il centrocampista e capitano del club inglese sarebbe tra i profili graditi per rinforzare il centrocampo giallorosso: la richiesta della società però è di 15 milioni ...

Roma: 2-0 al Sunderland, Zaniolo entra e segna

Scrive ansa.it: La Roma vince 2-0 contro il Sunderland nella prima delle quattro amichevoli che giocherà in Portogallo e ritrova in campo anche Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso, che aveva saltato la gara con ...

Roma: Zaniolo entra dalla panchina e segna il 2-0 contro il Sunderland

calciomercato.com scrive: Amichevole pre-campionato oggi per la Roma. Allo stadio di Albufeira in Portogallo, con calcio d'inizio alle ore 12, i giallorossi scendono in campo contro gli inglesi del Sunderland. Mourinho ...