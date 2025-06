Roma Kossounou resta nel mirino | Gasperini la chiave dell’affare

Roma è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, il tecnico che ha rivoluzionato il gioco dell’Atalanta, i giallorossi puntano a risollevare le sorti della squadra. Ma non è solo l’allenatore a tenere banco: l’interesse per Kossounou dimostra una strategia più ampia, mirata a costruire un team solido e competitivo. La svolta è vicina!

Una nuova era sta per prendere inizio in casa Roma. Già, perché dopo un casting ricco di colpi di scena e ribaltamenti di fronte i giallorossi sembrano aver trovato l’uomo giusto per la loro panchina, per sostituire Claudio Ranieri. Il nuovo allenatore dovrebbe essere Gian Piero Gasperini, che sbarcherà tra domani e martedì sotto l’ombra del Colosseo per firmare il contratto che lo legherà al club. Scovato il nuovo tecnico, il direttore Florent Ghisolfi desidererebbe aggiungere all’organico elementi di spessore, in grado di allungare la rosa e di dare il loro contributo. Il focus andrebbe al reparto difensivo, da puntellare con acquisti degni di nota. 🔗 Leggi su Sololaroma.it