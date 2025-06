Roma in salita il rinnovo di Svilar | la richiesta di Gasperini

Roma in fermento per il rinnovo di Mile Svilar! Il portiere ha mostrato una crescita esponenziale, diventando un punto di riferimento tra i pali. Le richieste di Gasperini segnalano quanto l’attenzione europea si stia concentrando su di lui. In un calcio sempre più orientato verso giovani talenti, la sua conferma rappresenterebbe non solo una vittoria per la Roma, ma anche un segnale forte sulla valorizzazione dei giocatori emergenti. Riuscirà la società a trattenerlo?

Tutti gli occhi su Mile Svilar. Da Trigoria, ma anche da diverse piazze europee. E come potrebbe essere altrimenti? Dopo una stagione da protagonista assoluto, il classe '99 è stato consacrato come il miglior portiere della Serie A 20242025, entrando con prepotenza tra i top a livello continentale. Parate decisive, sicurezza crescente e personalità : il serbo ha convinto tutti. Ma il nodo del rinnovo resta ancora da sciogliere. Gasperini vuole il rinnovo di Svilar. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la situazione contrattuale è in una fase di stallo. Il contratto attuale scade nel 2027, con uno stipendio che non raggiunge nemmeno il milione di euro a stagione.

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030

Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

