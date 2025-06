Roma Gourna-Douath ancora in giallorosso? La volontà del giocatore e i contatti con il Salisburgo

La Roma è pronta a dar vita a un mercato estivo da protagonista, con Gourna-Douath che rimane al centro delle strategie. La volontà del giovane talento e i contatti con il Salisburgo promettono un futuro brillante. Con Gasperini alle porte, la rifondazione giallorossa si fa sempre più avvincente. Scopriremo quali nuove stelle illumineranno il secondo atto di questa stagione calcistica! Il momento è cruciale: non perdere le prossime mosse!

Con la questione allenatore ormai risolta, per la quale si attende solamente l’ufficialità dell’ingaggio di Gasperini, la Roma comincia a focalizzarsi sulla sessione estiva di calciomercato. Insieme al neo tecnico servirà infatti trovare i giocatori giusti da inserire all’interno della rosa per migliorarla e riuscire a porre rimedio alle lacune emerse in questa stagione. Da tenere in considerazioni c’è però anche la tematica prestiti, con il club capitolino chiamato a decidere cosa fare per quei giocatori arrivati a titolo temporaneo. Voglia di Roma. Se per Saelemaekers la netta sensazione è che il Milan voglia trattenerlo, salvo l’arrivo di qualche offerta irrinunciabile, situazione molto differente è quella riguardante Gourna-Douath. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gourna-Douath ancora in giallorosso? La volontà del giocatore e i contatti con il Salisburgo

La Roma vuole tenere Gourna-Douath. Ma serve lo sconto del Salisburgo

La Roma desidera confermare Lucas Gourna-Douath, ma per farlo ha bisogno di uno sconto dal Salisburgo.

