Roma Gasperini saluta l’Atalanta | la prossima settimana inizia l’avventura nella Capitale

Gian Piero Gasperini si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, abbandonando Bergamo per abbracciare la sfida della Roma. In un momento in cui il calcio italiano cerca di risollevarsi, il suo arrivo nella capitale rappresenta una scommessa audace e piena di aspettative. I tifosi giallorossi possono sperare in un gioco spettacolare e risultati tangibili. Cosa potrà portare l'allenatore che ha rivoluzionato l'Atalanta? La curiosità è alle

Sta per cominciare ufficialmente l’era di Gian Piero Gasperini alla Roma. A rompere gli indugi è stato lo stesso tecnico piemontese, con una lunga lettera pubblicata su L’Eco di Bergamo in cui ha salutato i tifosi dell’Atalanta e spiegato le ragioni del suo addio, ormai certo nonostante i tentativi della società di trattenerlo. Il corteggiamento della Roma è stato lungo e articolato, ma alla fine decisivo, soprattutto per la fiducia ricevuta da Claudio Ranieri, dalla dirigenza e dalla proprietà. La decisione è maturata nel corso della stagione e lunedì scorso, a Zingonia, è stata comunicata ufficialmente alla proprietà bergamasca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini saluta l’Atalanta: la prossima settimana inizia l’avventura nella Capitale

