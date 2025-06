Roma Gasperini ha già scelto | 3 senatori che non faranno parte della prossima rosa

La Roma di Gasperini si appresta a un’importante metamorfosi, con tre senatori pronti a lasciare la squadra. In un contesto calcistico sempre più competitivo, il tecnico non teme di prendere decisioni drastiche per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni. Questo rinnovamento potrebbe segnare l'inizio di una nuova era, dove ogni scelta conta. Chi sarà il prossimo protagonista di questa rivoluzione giallorossa? Restate sintonizzati!

Una Roma che si prepara a cambiare pelle, sotto la guida di un allenatore che non accetta compromessi. Tre nomi simbolo pronti a salutare, aprendo la strada a un nuovo corso. Il vento del cambiamento soffia forte a Trigoria (Foto: Ansa) – serieanews.com Gian Piero Gasperini sta per prendere possesso della Roma, dopo un lungo corteggiamento culminato con il sì definitivo, rifiutando addirittura la Juve. Il progetto giallorosso intriga molto il Gasp, fin dal primo momento in cui le parti hanno iniziato a sentirsi, e parliamo di quasi un anno fa.

