Roma El Shaarawy si gode le vacanze | scatto social con Calafiori

Stephan El Shaarawy si concede un meritato relax al termine di una stagione intensa, immortalato in uno scatto social con Calafiori. Ma per la Roma, l’estate porterà sfide cruciali: costruire una squadra competitiva e tornare in Champions League dopo sei anni di attesa. In un contesto calcistico in continua evoluzione, ogni scelta sarà fondamentale. Riusciranno i giallorossi a riscrivere il proprio destino? Restate sintonizzati!

La stagione si è conclusa e la Roma sta per addentrarsi in un’estate estremamente delicata, sotto ogni punto di vista. I giallorossi vogliono costruire una rosa all’altezza in ogni reparto, rimanendo nella parte alta della classifica e raggiungendo quella Champions League che manca da 6 anni. Il club ha finalmente trovato l’allenatore che darĂ il cambio a Claudio Ranieri e che darĂ il via ad un nuovo progetto. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che ha ufficialmente salutato l’Atalanta e che è pronto a sposare la causa capitolina. Il coach di Grugliasco ripartirĂ da alcune certezze, da leader dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, El Shaarawy si gode le vacanze: scatto social con Calafiori

