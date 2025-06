Roma benzinaio ucciso durante una rapina | fermato un 18enne

Un omicidio che scuote Roma e fa riflettere su un fenomeno sempre più in crescita: la criminalità giovanile. Marco Adamo, appena 18 anni, ha confessato di aver ucciso il benzinaio Nahid Miah durante una rapina. La violenza è esplosa nel cuore della capitale, ma questo tragico episodio ci invita a considerare le radici di una società che sembra sempre più fragile. Cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?

Marco Adamo, 18 anni, è stato fermato dai carabinieri e ha ammesso di aver ucciso Nahid Miah, 36enne bengalese gestore di un distributore a Tor San Lorenzo, Roma. Durante la rapina, il giovane lo ha accoltellato al cuore per poi fuggire su una moto rubata, successivamente trovata quasi carbonizzata, e portando via con sé i circa 570 euro in contanti che l'uomo aveva. Le indagini hanno ricostruito i movimenti di Adamo attraverso video e dati telefonici, portando al suo arresto a Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, benzinaio ucciso durante una rapina: fermato un 18enne

