Roma accoltellato mentre cammina con la fidanzata | violenza folle in un istante

Roma, una notte da incubo: un ragazzo di 19 anni viene accoltellato mentre passeggia con la fidanzata. Questo drammatico episodio mette in luce un trend preoccupante: la crescita della violenza nelle nostre città . L’ansia e la paura ci accompagnano ogni giorno, ma è fondamentale non abbassare la guardia. La sicurezza è un diritto di tutti e la comunità deve unirsi per affrontare questi atti insensati. Cosa possiamo fare affinché simili episodi non si ripetano?

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato all'addome nella notte tra sabato e domenica nei pressi della stazione Lucio Sestio della Metro A, lungo via Tuscolana, a Roma. L'aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte, mentre il giovane si trovava in compagnia della fidanzata. Secondo quanto riferito dalla ragazza agli investigatori, l'attacco sarebbe stato improvviso e senza apparente motivo. I due si trovavano appena fuori dall'uscita della stazione quando un gruppo di ragazzi si è avvicinato e uno di loro ha colpito il 19enne con una coltellata all'altezza dell'addome. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Roma, 30enne accoltellato trovato in strada: è grave

Un uomo di circa 30 anni è stato gravemente ferito a Roma, accoltellato in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene.

