Roma 19enne accoltellato davanti metro a Tuscolana | è grave

Un grave episodio di violenza scuote Roma: un giovane di 19 anni è stato accoltellato davanti alla metro di Tuscolana. Questo fatto si inserisce in un contesto preoccupante di aumento della criminalità nelle città italiane, suscitando interrogativi sulla sicurezza urbana. La reazione delle autorità e la risposta della comunità saranno cruciali per affrontare questa emergenza. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.

(Adnkronos) – Un ragazzo romano di 19 anni è stato accoltellato al petto ed è grave, seppur non in pericolo di vita, in ospedale. E' successo intorno a mezzanotte, davanti alla fermata della metropolitana Lucio Sestio, nel quartiere Don Bosco, al Tuscolano a Roma. Sentita dagli agenti della Squadra Mobile impegnati nelle indagini, la fidanzata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, 19enne accoltellato davanti metro a Tuscolana: è grave

