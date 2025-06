Roma 19enne accoltellato davanti alla metro sotto gli occhi della fidanzata | è grave Aggredito da un gruppo di ragazzi

Un altro episodio di violenza scuote Roma, dove un 19enne è stato accoltellato in piena notte davanti alla fidanzata. Questo tragico evento mette in luce un trend preoccupante: l’aumento della violenza tra i giovani nelle città italiane. La sicurezza urbana è una questione che riguarda tutti e questo caso ci invita a riflettere sull'importanza di creare spazi protetti e solidali per le nuove generazioni. Che fine ha fatto la sicurezza tra i ragazzi?

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, 19enne accoltellato davanti alla metro sotto gli occhi della fidanzata: è grave. Aggredito da un gruppo di ragazzi

Roma, 30enne accoltellato trovato in strada: è grave

Un uomo di circa 30 anni è stato gravemente ferito a Roma, accoltellato in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene.

