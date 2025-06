Roma 19enne accoltellato davanti alla metro | è grave

Tragedia nella capitale: un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato davanti alla metro Lucio Sestio, in un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle metropoli italiane. Questo drammatico evento evidenzia l'escalation della violenza giovanile e le preoccupazioni che permeano le nostre strade. Con il giovane in gravi condizioni, è fondamentale chiedersi: come possiamo proteggere le nuove generazioni da una realtà sempre più inquietante?

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella notte davanti alla metro Lucio Sestio, zona Tuscolana a Roma. Era con la fidanzata quando sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani, forse latinos, che conosceva solo di vista. Il colpo al petto non avrebbe leso organi vitali. Il ragazzo è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso. Gli agenti indagano per tentato omicidio e stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona, anche se l’aggressione non è stata ripresa da quelle della metro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, 19enne accoltellato davanti alla metro: è grave

Leggi anche Roma, 30enne accoltellato trovato in strada: è grave - Un uomo di circa 30 anni è stato gravemente ferito a Roma, accoltellato in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene.

Approfondimenti da altre fonti

Roma, 19enne accoltellato in strada: il luogo dell'aggressione; Roma, 19enne accoltellato in strada: il luogo dell'aggressione; Francesco Terzulli, chi era lo psicologo morto nell'incidente sulla Cassia bis: 55 anni, lavorava ai Parioli ed era nato a Bari; Germania, ultraleggero si schianta su una casa: due morti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, 19enne accoltellato davanti alla metro sotto gli occhi della fidanzata: è grave. Aggredito da un gruppo di ragazzi

msn.com scrive: Accoltellato davanti alla metro da un gruppo di ragazzi peruviani. Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte ...

Roma, 19enne accoltellato: trasportato in ospedale in codice rosso

Come scrive informazione.it: Era in compagnia della fidanzata ROMA – Terrore nella serata di ieri, sabato 31 maggio, a Roma. Intorno a mezzanotte, davanti alla fermata della metro Lucio Sestio, un 19enne è stato accoltellato, ma ...

Roma, accoltellato a 19 anni mentre camminava con la fidanzata: è grave

Secondo roma.repubblica.it: E’ successo a Lucio Sestio. La fidanzata ha detto che l’aggressione sarebbe scattata senza motivo da parte di un gruppo di ragazzi che i due conoscevano solo ...