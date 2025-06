Roma 19enne accoltellato a mezzanotte vicino alla fermata del metro Lucio Sestio

Un'aggressione notturna scuote Roma: un 19enne accoltellato vicino alla metro Lucio Sestio. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend preoccupante di violenza urbana che colpisce le nostre città. La sicurezza dei giovani, soprattutto in orari notturni, è un tema sempre più urgente. Come possiamo tutelare i nostri ragazzi? Scopriamo insieme le iniziative in campo e l'opinione pubblica su questo dramma crescente.

Roma, 1 giugno 2025 - A Roma verso mezzanotte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato vicino alla fermate del metro Lucio Sestio. Il giovane, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato colpito all'addome e ricoverato in codice rosso all'ospedale. La polizia sta indagando, gli investigatori hanno già sentito la fidanzatina che avrebbe riferito che ad aggredire il compagno sarebbero stati alcuni ragazzi che conosce solo di vista, un gruppo di peruviani. Notizia in aggiornamento .

Roma, 30enne accoltellato trovato in strada: è grave

Un uomo di circa 30 anni è stato gravemente ferito a Roma, accoltellato in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene.

