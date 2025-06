Roland GarrosPaolini fuori agli ottavi

La storia del Roland Garros continua a sorprendere! Jasmine Paolini, promessa del tennis italiano, è stata eliminata agli ottavi dalla talentuosa Elina Svitolina. Un match che sembrava in pugno per la toscana, ma che ha messo in luce la resilienza della sua avversaria. Questo incontro evidenzia un trend sempre più forte: la lotta tra i giovani talenti e le veterane del circuito. Chi continuerà a conquistare il palco? La risposta è nel prossimo match!

13.39 Ottavi del Roland Garros fatali per Jasmine Paolini. La n.4 del seeding viene rimontata dall'ucraina Elina Svitolina (n.13 del tabellone parigino) che si impone 4-6 7-6 (6) 6-1. L'incontro era cominciato benissimo per la toscana, che ottiene subito il break decisivo per il primo set. Nel secondo va avanti, ma viene rimontata e cede al tiebreak.Crollo senza appello nel terzo Una grande delusione per l'azzurra, reduce dal successo di Roma e che a Parigi, nel 2024, aveva raggiunto la finale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

