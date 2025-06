Roland Garros termina agli ottavi la corsa di Jasmine Paolini L' azzurra ko con la Svitolina

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale del Roland Garros, battuta da Elina Svitolina in una sfida emozionante e combattuta. La terra rossa di Parigi continua a riservare sorprese, ma l’azzurra ha dimostrato di essere una delle protagoniste emergenti del tennis femminile. Questo match segna un’importante tappa nel suo percorso di crescita, confermandola come talento da seguire nei prossimi tornei. Chi sarà la prossima stella a brillare?

Jasmine Paolini fuori agli ottavi del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo e del seeding è stata sconfitta in tre set dall’ucraina Elina Svitolina, che si è imposta per 4-6, 7-6(5), 6-1 in 2h24' di gioco. 🔗 Leggi su Feedpress.me